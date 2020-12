Patty Jenkins, directora de 'Wonder Woman', revela que iba a renunciar tras terrible injusticia

Estados Unidos.- Patty Jenkins, quien dirigió Wonder Woman y Wonder Woman 1984, recientemente reveló en una entrevistaque estuvo a nada de renunciar debido a que descubrió que había una enorme diferencia de salarios entre ella y otros directores varones del estudio Warner Bros.

Según mencionó en el podcast Happy Sad Confused, la cineasta comentó que estaba por recibir un pago totalmente inaceptable, puesto que otros directores hombres recibieron un pago que fue incluso siete veces más alto que el que ella tuvo por grabar la primera entrega de la superheroína, cosa que le pareció totalmente injusto para ser una película que trata sobre un icono feminista tan reconocido como 'Wonder Woman'

Fue fácil descubrir que todos los hombres no sólo eran cotizados, sino que habían hecho una película independiente y luego un primera película de superhéroes. Les pagaron siete veces más que a mí por la primera película de superhéroes. Luego, en la segunda, todavía les pagaron más que a mí. Fue una pelea fácil decir... Esto no puede ser... Y realmente no puede ser en Wonder Woman", contó