"Revivió mi carrera": Samadhi Zendejas cuenta lo que fue para ella interpretar a Jenni Rivera

Ciudad de México.- En 2017, los fans de la fallecida cantante, Jenni Rivera, tuvieron la oportunidad de disfrutar del programa, Mariposa de Barrio, la conocida bioserie de la artista.

La famosa producción de Telemundo logró contar a la perfección la vida de 'La Diva de la Banda', pues fue bastante destacable el trabajo de la actriz, Samadhi Zendejas, quien caracterizó de los 13 a 28 años de la cantante.

En su reciente entrevista para el programa de televisión, Qué Chulada, la actriz confesó estar muy agradecida de haber tomado esa oportunidad, pues fue algo que revivió su carrera e hizo que se diera a notar.

Te voy a ser super sincera, a mi me regresó a la televisión esta serie, yo ya había dejado todo, aparte de que me sigue abriendo puertas, me sigue ayudando a obtener nuevos proyectos, marcó un antes y un después, en mi vida, mi carrera, en todo la verdad", confesó Samadhi.