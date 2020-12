Thalía se molesta con personas que no usan cubrebocas y recibe críticas por "presumir lujos"

Estados Unidos.- Thalía realizó un enlace con sus seguidores para manifestar su descontento con las personas que salen a la calle sin su mascarilla para evitar contagiarse de Covid-19.

Me impacta la cantidad de gente que va por la vida sin su cubrebocas, ¡yo no entiendo!, yo salgo con un cubrebocas o dos, y también me pongo mis goggles dependiendo cómo veo la situación que está picuda, no entiendo por qué hay gente que no usa su mascarilla y encima se me quedan viendo como… ¡ay, no exageres!... ¡no entiendo!”, expresó en el video.