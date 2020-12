Vicente Fernández Jr., molesto, se abalanza contra Anel Noreña por su consejo no solicitado

Ciudad de México.- Tal parece que en el medio artístico ha nacido una nueva rivalidad, pues el cantante, Vicente Fernández Jr., se ha abalanzado en contra de Anel Noreña, exesposa de José José, debido a un consejo que ella le dio para su actual relación con una mujer más joven que él.

Hace poco, Noreña dijo que conocía y estimaba mucho al hijo de Don Vicente Fernández, por lo que le dio un consejo que aparentemente no se lo tomó nada bien el famoso cantante, pues le ha respondido mediante Chisme No Like.

Vicente Jr., dijo que no podía faltarle el respeto a una mujer mayor pero que a la "zorra no se le veía la cola", refiriéndose a que Noreña no debía de meterse en sus asuntos ya que ella tiene los suyos propios, pese a que ella solo quería ayudarlo.

Para finalizar aseguró que se encuentra muy bien y feliz de la manera en la que está y que no importaban las opiniones de los demás ya que él sabe lo que hace.

Cabe recordar que Anel simplemente le dijo que no debía de exhibir a su novia en redes de la manera que lo estaba haciendo, ya que eso era algo para que él se guardara pues son cosas íntimas y el ser su pareja le da el derecho de disfrutar pero no de mostrar.