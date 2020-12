"Creo que somos diferentes": Aleida Núñez reacciona a las comparaciones con Paty Navidad

Ciudad de México.- Para los famosos, al ser figuras públicas, estos suelen ser víctimas de los señalamientos, burlas, críticas y hasta comparaciones con otras celebridades, uno de los más sonados recientemente, fue el caso de las actrices, Aleida Núñez y Paty Navidad.

Pues hace muy poco, ambas fueron analizadas por los internautas, luego de que confundieran a una con la otra, pues para algunos, las dos tenían varias semejanzas entre sí.

Aunque ninguna de las dos artistas se había pronunciado sobre esto, Aleida recientemente fue captada por los periodistas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, ahí fue cuestionada sobre el tema y compartió su parecer ante la polémica.

No sé, yo no vi eso en ningún lado ¿ustedes creen que si me parezco? No yo creo que somos diferentes, cada quien es único en la vida, pero siempre me han comparado con diferentes ya no es novedad, creo que influye mucho el cabello, ya sabes detalles", dijo Núñez.