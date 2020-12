Liz Alexa, una verdadera influencer que ayuda con su fundación 'Feliz como Liz'

Ciudad de México.- La modelo e influencer Liz Alexa, fue reconocida como Miss Planet International México 2021, una distinción que le ha abierto las puertas y las posibilidades de cumplir con su sueño de ayudar a las personas que lo necesiten, así lo hizo saber en su entrevista con Tribuna.

Nunca me lo imaginé, porque no estaba metida en los certámenes, porque se me hacía algo muy banal, pero va mucho más allá de ver quien es la más bonita, se trata de empoderar a las mujeres y darles herramientas". señaló sobre la corona obtenida.