Tras reunión con dueño de TV Azteca, Pati Chapoy se ausenta de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El pasado viernes 18 de diciembre, para gran sorpresa de todos los fanáticos y fieles seguidores de Ventaneando, Pedro Sola se convirtió en el conductor principal del aclamado programa de TV Azteca.

Sin embargo, a pesar de que el conductor no dio muchos detalles al respecto, logró generar algunas reacciones entre sus compañeros al hacer un comentario sobre los presentes.

El día de hoy este es el elenco porque pues... ya saben".

Cabe resaltar que Ventaneando, desde hace varias semanas, ya no cuenta con la presencia de Daniel Bisogno, después de tener una polémica pelea contra Javier Ceriani. Es por esto, que la ausencia de la maravillosa Pati Chapoy, alarmó a los televidentes; aunque realmente no haya asistido al foro debido a que "no se sentía bien", aseguró Sola.

Por otro lado, justo un día antes de no presentarse al programa, Pati se convirtió en el centro de las críticas, después de que se revelara un video donde se encuentra cenando con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ya que la reunión se realizó durante el punto más crítico de la pandemia por coronavirus.

No es obligatorio, cuando nos hacen la invitación, cada quien decide si va o no va en estas circunstancias", comentó la conductora de Ventaneando ante las recriminaciones por parte de los mexicanos.

Además, comunicó que la gran mayoría de los invitados ya tuvieron Covid-19.