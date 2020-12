VIDEO: Leonardo Daniel cuenta cómo superó al Covid-19 tras verse hospitalizado

Ciudad de México.- Hace unas semanas, el reconocido actor de telenovelas, Leonardo Daniel, preocupó a miles de fans, luego de que se contagiara de Covid-19, pues incluso tuvo que ser hospitalizado por sus padecimientos.

Afortunadamente, el famoso logró salir adelante y venció al coronavirus, en su reciente entrevista exclusiva para el programa Ventaneando, contó como fue que pudo hacerle frente a la enfermedad viral.

Me trataron con un procedimiento experimental, tuvieron que pedirle permiso a mi familia porque era un tratamiento muy fuerte para evitar que me entubaran, afortunadamente reaccioné muy bien", contó el actor.

Entre otras cosas, Leonardo contó que ahora se encuentra en recuperación, la cual se toma con calma, debido a que su capacidad pulmonar resultó afectada en un 60 por ciento. Además, confesó que se tatuaría la frase: "Not Today" (Hoy no me toca).

Ahorita el neumólogo dijo que voy muy bien. A pesar de que me afectó el 60 por ciento o un poco más de mis pulmones el Covid. Estoy intentando tomarlo todo con calma, de hecho, cuando todo pase me voy a tatuar un Not today, no me toca", mencionó.

Cabe señalar, que Leonardo Daniel se encontraba trabajando en la telenovela de Televisa, Vencer el desamor, sin embargo, al no poder recuperarse a tiempo tuvo que ser reemplazado por Marco Treviño.