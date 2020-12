Adiós 'Hoy': Tras drásticas cirugías y años presa por asesinato, actriz de Televisa se une a 'VLA'

Ciudad de México.- La guapa modelo y exactriz de Televisa, Paola Durante, reapareció en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, y dio un duro golpe al programa Hoy.

Durante, quien en 1999 trabajaba de edecán en el programa Una tras otra de TV Azteca, fue encarcelada durante dos años por el asesinato del conductor Paco Stanley y su vida cambió para siempre por un delito que no cometió.

El padre del conductor del programa Hoy, Paul Stanley, fue privado de la vida al salir de un restaurante en la CDMX. Paola, quien es prima de la actriz Bárbara Mori, fue acusada de conspirar en su asesinato. Tras dejar atrás su vida y a su pequeña hija, Durante finalmente fue exonerada de los cargos al comprobarse su inocencia y desde entonces se dispuso a empezar desde cero.

Esto implicó, según ella misma ha dicho, que se sometiera a varias cirugías, que cambiara su apariencia física y su tono de cabello para que "no la reconocieran" en la calle y la gente dejara de señalarla de "asesina".

Tras intentar por años limpiar su imagen, ha confesado que sí ha sido bastante difícil obtener trabajo ya que muchos la siguen señalando como culpable, pese a que salió libre hace años.

Me robaron dos años de libertad, mi hija quedó marcada por 'bullying'. En redes sociales me siguen diciendo 'asesina' y a mi hija le dicen: 'La hija de Paco Stanley'. A veces marcas no me contratan porque dicen 'Que no salga Paola porque ¿qué dirá la gente?' Acabaron con nuestra imagen", dijo hace unas semanas para el programa 'De Primera Mano' de Imagen Televisión.