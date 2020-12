Angelique Boyer deja a todos boquiabiertos al someterse a peligrosa prueba ¿por Rulli?

Ciudad de México.- La talentosa y reconocida actriz, Angelique Boyer, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una enloquecedora serie de fotografías en las que aparece haciendo gran derroche de su espectacular e inigualable belleza natural, al mismo tiempo que se somete a una arriesgada prueba.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la aclamada intérprete publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente y muy de cerca a la cámara mientras se luce al dar un gran paseo por las alturas, lo cual dejó a más de uno boquiabierto.

¡Si no tengo señal es por que fui a volar! No saben que viaje, no tuve que hacer nada, eso si contactar al mejor #Potro de @skyrides.mx y dejarme llevar por más de 10 minutos".