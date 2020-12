En la ruina y entre lágrimas: Tras dejar 'La Academia por Televisa, famosa actriz da terrible noticia

Ciudad de México.- Lolita Cortés, conocida por ser una de las juezas más implacables del reality musical La Academia en TV Azteca, se cambió a Televisa y en las últimas semanas ha provocado bastante conmoción por su estado de salud, además de anunciar que había caído en una severa crisis económica que la llevó a vender hasta sus muebles y ropa.

A un año de la partida de Doña Dolores Jiménez, su madre, la actriz confesó para el matutino Sale el Sol entre lágrimas que estos meses han sido muy difíciles para ella. La muerte de su madre, sumada a la falta de ingresos, de trabajo y una delicada cirugía a la que se sometió hace tiempo, la dejó devastada.

Lolita compartió que su vida dio 180 grados con esta lamentable pérdida y dio una difícil noticia a la audiencia:

Esta semana ha sido exageradamente difícil. Trato de... toda la gente me dice: 'Ay ya por favor, se va a pasar, no hagas caso' y me dicen: 'Bueno, está en un mejor lugar, no pasó lo de la pandemia'... está súper difícil y hay vamos adelante, ella jamás hubiera querido que nos viniéramos para abajo".