"Es un niño lindo": Lorena Velázquez lamenta el caso legal de Eleazar 'N'

Ciudad de México.- La primera actriz Lorena Velázquez, reaccionó ante el problema legal que enfrenta el actor Eleazar 'N', al afirmar que es "injusto", pues él es una "lindo niño".

Fue mediante una entrevista donde la amiga de la madre de Edith González declaró que ella espera que todo se arregle en favor del también cantante, al catalogarlo como una buena persona, pues ella es muy cercana a su familia.

En unas declaraciones otorgadas para el programa De Primera Mano, Velázquez declaró que estos hechos la ponían muy triste, incluso hasta la hacían llorar, al estar consternada por lo que ocurría.

Lo de Pablo Lyle y lo de Eleazar Gómez a mí verdaderamente me hace llorar porque no es justo lo que les ha pasado, no es justo", detalló.