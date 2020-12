Exhiben pelea entre Lambda García y Paul Stanley en detrás de cámaras de 'Hoy': "Pin... mam...."

Ciudad de México.- Los famosos conductores y actores, Paul Stanley y Lambda García, han sido grabados en una pelea en pleno foro de Televisa, justo después de que finalizara el programa Hoy, a causa de esto el guapo actor ha insultado al hijo de Paco Stanley un par de ocasiones, diciéndola que era un "pin... agresivo" y un "mam...".

García fue quien grabó el momento exacto en el que ve a Paul y le dice que regrese a casa tras estornudar, a lo que Stanley le reclama por haberlo grabado diciendo que si que era lo que le veía, ante lo que Lambda solo pudo decirle que era un "pin... agresivo".

Durante el intercambio de palabras se pudo observar que el joven conductor solo lo veía con desdén sin prestarle mucha atención, la mayoría del tiempo centrándose en su celular, por lo que García recurrió a jalonear del saco de su compañero, provocando que este lo viera y le dijera que no lo tocara más arrebatándole el pedazo de tela de las manos ignorándolo.

¿Qué me ves? Vete a hacer la novela de Hoy", comienzo Paul. "Pin... agresivo... Paul vete a casita jajaja, ¡ay! Eres un mam..., eres un mam...", dijo Lambda tras lo que jalo de su saco. "No me toques", concluyó Stanley tirando de su chaqueta.