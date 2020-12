George Lucas revela la triste razón que lo llevó a vender la franquicia de 'Star Wars'

Estados Unidos.- Desde la década de los años 70, la franquicia de Star Wars se a convertido e una de las más influyentes dentro de la cultura pop, puesto que hasta hoy en día sigue siendo relevante y continúa tomando nuevos fanáticos.

Y gracias a eso es en gran parte al cineasta George Lucas, quien durante años estuvo trabajando en las cintas que las convirtieron en clásicos para el cine de ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de que Lucas gustaba bastante de hacer las películas, las vendió a Disney en el año 2012, por lo que dejó de involucrarse en ellas.

Esto se debe a que hubo una razón bastante fuerte para el director, pues según comentó en una entrevista, estaba a punto de tener una hija y admitió que se sentía bastante cansado para seguir trabajando con Star Wars, pues una trilogía lleva alrededor de 10 años en hacerse.

Así mismo, a pesar de que prefirió tomar una vida más tranquila, George admitió que renunciar fue algo muy doloroso, pero sabía que era lo correcto. Además comentó que ya tenía otros planes para los siguientes proyectos, pero que la empresa decidió comenzar de nuevo.

Me he pasado la vida creando Star Wars, 40 años, y renunciar a ella fue muy, muy doloroso. Pero fue lo correcto. Pensé que iba a tener un poco más que decir sobre los próximos tres episodios porque ya los había comenzado, pero decidieron que querían hacer otra cosa. Las cosas no siempre funcionan como quieres. Así es la vida".