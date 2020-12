Gloria Estefan revela que casi pierde la vida por culpa del coronavirus: "He sido una víctima"

Estados Unidos.- Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la cantante Gloria Estefan de 63 años, reveló este martes que había dado positivo a coronavirus durante noviembre, tras haberse topado con un fan a finales del mes de octubre.

La artista latina afirmó que fue porque asistió a un restaurante con su familia al aire libre y que todo el tiempo estuvo usando cubrebocas, pero luego de eso continuó explicando que un fanático se le acercó a saludarla y no estaba usando nada de protección, por lo que ella asegura que fue por ese encuentro que terminó enfermando.

En las últimas semanas, he sido una de las víctimas de COVID... La razón por la que estoy compartiendo esto es que quiero que sepan lo altamente contagioso que es esto; uso mi máscara en todas partes... Fui a un restaurante al aire libre mi familia...Alguien se acercó a mí cuando estaba comiendo y me tocó el hombro... Estábamos muy cerca, no tenía máscara y me decía cosas hermosas".

Estefan quien afirmó ser la única infectada, reveló que se dio cuenta una semana después, cuando no tenía sentido del gusto ni del olfato, el cual es uno de los síntomas más comunes de la enfermedad que a golpeado a la población a nivel mundial.

Mi pobre chef fue víctima de que yo le dijera que el pollo que me hizo no sabía a nada.. Todavía no me di cuenta hasta el día siguiente cuando mi desayuno no sabía a nada y luego no podía oler. Entonces comencé a enloquecer un poco como todos lo hemos estado porque el miedo es el más grande parte de todo esto".