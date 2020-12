Golpe a Adal Ramones: Tras dejar Televisa, TV Azteca le hace 'desprecio' y "sepulta su carrera"

Ciudad de México.- Tras más de 20 años en Televisa y dejarlo por TV Azteca el famoso conductor y actor, Adal Ramones, al parecer estaría siendo 'despreciado' por la televisora del Ajusco y está "sepultando su carrera" basado en Don't No lo Hagas y el spot navideño.

Según el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, la televisora del Ajusco se ha empeñado en hacer a un lado al conductor y actor que comenzó su éxito en San Ángel durante el spot navideño junto a los conductores de Venga la Alegría, Todos Quieren Fama y de más.

Kaffie insistió en que es completamente notorio como evaden poner a cuadro a Ramones, asegurando que TV Azteca solamente ha "sepultado la carrera" del exconductor de Otro Rollo, poniendo de ejemplo que también sacaron del aire el programa Don't No Lo Hagas antes de tiempo.

No exagero, en dichos spots de Navidad tienen más notoriedad un par de marionetas que el conductor del extinto 'Otro Rollo'. Opino que Adal no debió presentarse en el comercial decembrino de la televisora que aparte de sacar del aire su programa 'Don't, No Lo Hagas' ha sepultado su carrera", finalizó.