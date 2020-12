Marjorie de Sousa manda indirecta a Julián Gil y su novia al hablar de su vida amorosa

Ciudad de México.- La actriz Marjorie de Sousa, mediante una entrevista habló de su situación sentimental, luego de que no dijera nada al respecto, pues desde hace tiempo ha estado peleando la custodia de su hijo.

Fue ante las cámaras del programa El Gordo y La Flaca, donde ella mencionó que su corazón podría tener dueño, sin embargo nunca lo ha querido revelar.

El hecho de que no diga públicamente que tengo a alguien, no significa que no lo tenga. Yo creo que las cosas bonitas de la vida no tienes que demostrárselas al mundo entero, tienes que vivirlas tú intensamente. No necesitas demostrar en Instagram o en redes sociales que estas enamorado porque eso no es el verdadero amor", afirmó.