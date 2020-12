Princesa Diana: Su mayordomo afirma que todo lo ocurrido en 'The Crown' es real

Estados Unidos.- Las cosas para la familia real siguen bastante complicadas con respecto a The Crown. Pues a pesar de que el Secretario de Cultura del Reino Unido mandó una orden a Netflix para aclarar que la serie es ficticia, el exmayordomo de la reconocida Princesa Diana, Paul Burrell, afirmó que el programa está bastante cerca.

Esto se debe a que en una entrevista para The Sun, Paul afirmó que la actuación de Josh O'Connor como él Príncipe Carlos como una persona bastante indiferente y fría es bastante acertada, así como la actitud que tenía hacía la princesa.

Josh O'Connor interpreta al príncipe Carlos como una persona fría e indiferente. Y me temo que eso es lo que vi a puerta cerrada. Estaba casado con probablemente la mujer más hermosa del mundo. Pero no la cuidó, y eso es lo que aparece en The Crown".

Paul Burrell trabajó para la princesa durante más de una década y ha hablado de ella anteriormente. Incluso informó que parte de la actitud de Carlos es porque Diana se estaba volviendo mucho más popular que el y lo estaba eclipsando.

Inclusive, Burrel mencionó que Lady Di, esperaba más de la relación, pues afirmó que ella creía que Carlos estaría para ella, sin embargo no lo estuvo, confirmando que lo visto en The Crown es real.

Diana me dijo: 'Cuando me casé, pensé que mi esposo estaría ahí para mí, para cuidarme, apoyarme, animarme, pero no lo está... La gente que salta y dice, 'Bueno, eso no es un hecho', bueno, eso es bastante cercano a la verdad", Afirmó