¡Rompe el silencio! Irina Baeva responde a críticas por asistir a boda masiva en plena pandemia

Ciudad de México.- Irina Baeva sigue defendiéndose de los ataques que ha recibido luego de que tanto ella como Gabriel Soto asistieran a una boda masiva en Cancún en plena pandemia.

Nosotros somos los primeros siempre en tratar de cuidarnos, para empezar, Gabriel está grabando, entonces él no puede poner en riesgo a toda su producción, porque sabemos que con las producciones es aún más delicado definitivamente, yo igual, aunque no esté grabando, de todos modos, si yo me contagio, lo más probable es que él también se vaya a contagiar”, explicó la actriz.