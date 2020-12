Sharis Cid, actriz de TV Azteca, confiesa cómo fue ser una madre adolescente

Ciudad de México.- María del Rosario Cid Pérez, mejor conocida como Sharis Cid, es considerada una de las actrices más guapas y talentosas del medio artístico en México.

Pero en esta ocasión utilizó su cuenta de Instagram para compartir una bella fotografía del recuerdo, en la que se muestra durante el embarazo de su única hija, Kristal Cid, hace más de 30 años.

Tenía 17 años y en tan solo 6 meses de embrazo subí 24 kilos. Les puedo decir que a pesar de mi edad gocé mi embarazo al máximo . Comía lo que quería, andaba de arriba abajo, bailaba, hacía ejercicio. Fueron 9 meses hermosos. Muchas me dirán... ‘ay no te creo’, pues no te miento, fui muy feliz .