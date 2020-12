Sin empleo en Televisa y con 20 kilos de más, Jorge Salinas 'reaparece' en silla de ruedas

Ciudad de México.- Tras destaparse un video donde se le podía ver al actor Jorge Salinas al salir de un hospital caminando con mucha dificultad, ayudado por un bastón y con varios kilos de más, ahora apareció al aire en Televisa en una silla de ruedas.

Tras ser uno de los galanes más codiciados al participar en telenovelas como La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mariana de la noche, el actor lleva años acaparando titulares por sus drásticos cambios físicos, sin embargo, hace unas semanas fue cuando más preocupó a fans.

Lee también: Tras 18 años en TV Azteca, esposo de conductora de 'Ventaneando' la abandona junto a su bebé

En unas imágenes captadas por Suelta la Sopa, Salinas lucía con un aspecto descuidado, tenía problemas para caminar y varios kilos arriba. El histrión tenía una apariencia muy distinta a la que presumía en pantalla hace unos meses cuando participó en Te doy la vida, lo que desató alarmas.

Tras perder su contrato de exclusividad con la televisora en el 2018, quien fuera uno de los consentidos de la empresa dejó de percibir un sueldo seguro, lo que le habría movido el piso en el aspecto laboral.

Luego de tres décadas de haber trabajado en Televisa, se unió a las filas de Imagen Televisión y en 2020 regresó a su 'casa' para la telenovela protagonizada por José Ron y Eva Cedeño, sin embargo, sus días de galán al parecer quedaron en el olvido.

Aunque su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, actualmente es youtuber y participa en la sección de cocina en el programa Hoy, se mantiene alejada de los melodramas y hace esto para traer el sustento diario a casa, mientras él cuida a sus dos hijos.

Podría interesarte: Adiós 'Zague': Desde Televisa, exhiben a Paola Rojas por humillar a su ex con fuerte confesión

Aunque Salinas está prácticamente 'desaparecido' del medio por el momento, en Televisa apareció en una silla de ruedas en el matutino Cuéntamelo Ya!. Afortunadamente, no como Jorge Salinas, si no como su personaje 'Rogelio' en la telenovela del 2011 La que no podía amar, protagonizada por Ana Brenda Contreras.

Al hablar de un especial que presentaron este martes al aire de actores que han interpretado a personas en sillas de ruedas en las telenovelas, recordaron la interpretación de este poderoso personaje en ese melodrama.

En 'La que no podía amar' es Jorge Salinas... bueno, su personaje, quien a consecuencia de un accidente queda postrado en una silla con un carácter agrio y explosivo que lo hace tratar mal a todo el que lo rodea, aunque dentro es un hombre cabal y lleno de amor para dar", dicen en el video.

Mientras que Salinas se mantiene al margen y no ha dado declaraciones sobre su estado de salud a la prensa, el público sigue preguntándose qué pasó con el actor y seguido demuestran su preocupación en redes, por lo que se espera que pronto pueda aclarar cómo está.

Fuente: Canal de YouTube de 'Cuéntamelo Ya!' y Suelta la Sopa