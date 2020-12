¡Sin pudor! Myrka Dellanos es hackeada y le "están subiendo videos inapropiados"

Ciudad de México.- Myrka Dellanos reveló con gran preocupación que es víctima de la delincuencia cibernética y ahora su cuenta de Facebook es controlada por un hacker, así lo informó con un clip que compartió en su perfil de Instagram.

¡Me hackearon mi cuenta de Facebook y me han bloqueado a mí! Me han robado mi cuenta para subir videos inapropiados. ¡Perdón!”, escribió la comunicadora.

De la misma manera, la periodista pidió auxilio a sus seguidores y demás usuarios de Internet por si conocían de alguna empresa que pudiera ayudarle a resolver este asunto.

Dellanos subrayó que no es ella quien está compartiendo contenido subido de tono en su red social. "Obvio no soy yo, estoy tratando de arreglar esto y no he podido, pero seguimos intentándolo. Perdonen amigos".



Hasta el momento gran parte de internautas le han brindado ayuda, pero Myrka no ha informado si ya está en el proceso de recuperar su identidad.

Fuente: Agencia México