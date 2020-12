Thalía y Tommy Mottola celebran su aniversario con apasionados mensajes: "Te amo profundamente"

Ciudad de México.- La cantante y actriz Thalía se encuentra bastante feliz el día de hoy, pues este miércoles celebra una fecha bastante especial para ella, ya que hace 20 años contrajo matrimonio con el productor musical Tommy Mottola.

Fue mediante redes sociales donde los dos famosos compartieron algunas imágenes inéditas de su boda, siendo Thalia la primera, pues publicó un video donde se escucha de fondo el tema Por lo que reste de vida, de su álbum Amiore Mío.

Así mismo, la artista dejó un extenso y emotivo mensaje donde expresaba todo el amor que tiene al padre de sus hijos mientras que también recordaba algunos detalles del día en que unieron sus vidas.

Por su parte, Motola expresó también todo el amor que tiene a su esposa en una publicación, donde mencionó que la interprete era el amor de su vida y desde que ambos iniciaron su romance, todo alrededor de él había cambiado para siempre.

'My Life My Love My All 4ever'... ¡FELIZ ANIVERSARIO mi vida mi amor mi todo!, ¡Thalía, hace 20 años hoy caminamos por el pasillo de la catedral de San Patricio y toda mi vida cambió para siempre jamás! ¡Me tomó mucho tiempo pero Dios es bueno y me trajo el amor de mi vida y el único amor verdadero! ¡Ahí para mí todo el tiempo sin importar qué incondicionalmente! Estoy contigo ahora y por infinito + infinito... ¡TE AMO mi amor!”.