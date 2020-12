Tras 4 años desaparecida y estar a punto de morir, conductora de Televisa los cambia por TV Azteca

Ciudad de México.- La periodista Lolita Ayala, quien desapareció del medio desde el 2016 luego de su inesperado despido de Televisa tras 30 años al aire en el noticiero Las Noticias. ahora llega al matutino de TV Azteca Venga la Alegría a contar su historia y sus batallas de vida.

Para la conductora, ser madre fue una de sus batallas más dolorosas, pues antes de tener a sus dos hijos, perdió a cuatro bebés. La lucha más difícil que afrontó fue hace 25 años cuando le detectaron cáncer de mama.

Perdí cuatro bebés. Lloré porque se me había hecho casi obsesión por ser madre. Es muy doloroso y muy triste querer ser madre y no poder. Nunca me sentí mejor que cuando estaba embarazada, entonces cuando se logró mi hijo y mi hija imagínate".