Así es como el famoso grupo de K-Pop BTS planea sorprender a sus fanáticas

Ciudad de México.- Hace poco el popular grupo de K-Pop llamado Beyond The Scene o mejor conocido como BTS, reveló a sus fanáticos su nuevo trabajo llamado BE, el cual se colocó en las mejores listas de música y también batió con varios créditos, además de que dio cierta alegría a sus fanáticas en este año totalmente difícil.

Así mismo, según especulan varias fanáticas del grupo, otro nuevo proyecto está en camino, ya que la banda integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, ha mandado ciertas pistas que han puesto a pensar a sus más fieles seguidores.

Es por eso mismo, que muchos de ellos han creado diversas teorías en redes sociales donde especula sobre que podría tratarse y ese hecho les ha mantenido bastante entusiasmados, ya que aseguran que incluso pudiese llegar algo nuevo en poco tiempo.

Sin embargo, ni el grupo ni tampoco las agencia que los representa a hablado directamente sobre el tema, pero muchos comentan que a pesar de que aún no han confirmado nada relacionado, tampoco lo han negado, por lo que probablemente si estén en lo correcto y haya algo pronto.