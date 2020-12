Curvy Zelma muestra con orgullo la celulitis de sus piernas: "No me avergüenza"

Ciudad de México.- La carismática conductora y modelo de TV Azteca, Curvy Zelma, causó sensación entre sus fanáticos de redes sociales luego de mostrar con orgullo la piel de naranja de su cuerpo en una reciente publicación.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la exparticipante del programa Survivor México compartió una increíble fotografía en la que, sin pena alguna, se luce con un destapado atuendo negro que permitió observar a detalle la celulitis de sus piernas.

“Curvy fuerte y poderosa. Sí, es celulitis y no me avergüenza. Al contrario, me siento más coqueta con mis piernones”, escribió la famosa de 29 años en la instantánea donde coloca una de sus piernas arriba de una mesa de billar utilizando unas largas notas de color rojo.

La impactante imagen de Curvy Zelma se convirtió en todo un éxito entre sus más de 533 mil seguidores, quienes se hicieron presentes en la sección de comentarios con cientos de halagos, piropos y muchas felicitaciones por mostrarse siempre segura de su silueta.