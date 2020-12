Dua Lipa revela entre lagrimas que sufrió bullying antes de la fama: "Me decían voz de hombre"

Estados Unidos.- Actualmente, la cantante británica Dua Lipa es mundialmente famosa e incluso es una de las estrellas pop del momento, debido a que ha ganado bastantes reconocimientos. Además, de que sus canciones alcanzan miles de reproducciones en diferentes plataformas de música.

Sin embargo, la artista reveló que cuando era niña se sentía bastante insegura por su talento, debido a que muchos de sus compañeros de escuela, le solían hacer bullying por su voz, debido a que era mucho más grave que los demás, por lo que casi todo el tiempo recibía comentarios negativos.

La interprete de Don't Start Now inclusive mencionó que algunos de los insultos que recibía, de los cuales eran bastantes crueles, pues incluso llegaron a decirle que tenía la voy de un hombre mayor lo grave que es el timbre de su voz. Pero que a pesar de eso, trató de ver lo positivo de la situación, pues forjó carácter.

Cuando niña a veces me acosaban o me molestaban o me decían voz de hombre... Estuvo bien, me hizo más fuerte”.