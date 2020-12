George Clooney trató de sabotear la carrera de Ben Affleck, trató que no interpretara 'Batman'

Estados Unidos.- Fue el año 1997, cuando el actor George Clooney, aceptó dar vida al icónico superhéroe de DC Comics, 'Batman', en una película llamada Batman y Robin, sin embargo, la cinta fue un completo desastre y se convirtió en una de las peores de la historia.

Es por eso mismo, que no resultó ni una sorpresa, cuando recientemente Clooney reveló que trató de "sabotear" la carrera de su amigo y colega Ben Affleck, quien había aceptado interpretar al personaje en la película Batman vs Superman: el origen de la justicia, pues le advirtió sobre interpretar al murciélago.

Según mencionó Clooney, su experiencia interpretando al personaje fue tan terrible que no quería que Affleck pasara por eso, llevándolo a decirle que mejor no lo hiciera, ya que no quería que terminara pasando por una situación similar a la que él atravesó 20 años atrás.

He tenido ambas rondas... He fracasado. He sido parte de muchas cosas que fueron fracasos y he tenido grandes éxitos. Eso no significa que escuchen. Ben no me escuchó y terminó haciendo un gran trabajo, y yo estaba equivocado, pero solo puedo impartir mi sabiduría a partir de mi experiencia.