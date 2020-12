Jesús Zavala, actor de 'Dime cuando tú', cuenta cómo fue trabajar con Verónica Castro

Ciudad de México.- El joven actor mexicano, Jesús Zavala, contó con gran emoción la experiencia que le dejó grabar su nueva película Dime cuando tú en la que participa al lado de la reconocida artista, Verónica Castro.

A través de una entrevista exclusiva retomada por el portal de TVNotas, el intérprete del personaje protagonista 'Will' comentó cómo fue estar en esta filmación que cuenta con un gran elenco y que se estrena el próximo 25 de diciembre.

Esto comentó Zavala cuando se le preguntó por haber compartido cámara con 'La Vero'.

Fue una gran experiencia de aprendizaje, conocerla como persona, que abrazó a 'Will' y a Jesús desde el segundo uno. Estoy muy agradecido por esta oportunidad no nada más por convivir y trabajar con ella, sino también con el señor Héctor Bonilla, José Carlos Ruiz, Rosa María Bianchi y con todo el elenco que nos acompaña", contó.

Con la señora Verónica Castro desde el día uno que nos conocimos y nos tocó hacer nuestras primeras escenas empezamos con todo, haciendo unas escenas medio intensas y sentimentales, entonces siempre su compañía y su apapacho siempre estuvo ahí, imagínate que afortunado me siento de compartir esta película con todos estos nombre", añadió.

Jesús, quien ha participado en otros exitosos proyectos como Club de Cuervos, confesó que no puede enumerar una sola anécdota deportiva debido a que la pasó muy bien durante toda la filmación.

Pues siempre esta pregunta nunca la sé responder, no hay como que una sola en particular, es un conjunto de tantas cosas chistosas o hasta que te tocan escenas muy fuertes... por ejemplo las escenas de la cachetada fueron bastante diferentes y simpáticas, me tenía que retocar el cachete todo el tiempo porque se ponía rojo, pero sí son muchas cosas que vivimos durante la filmación, lo que si es que fue una filmación súper sana con una convivencia muy padre", añadió.