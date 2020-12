Margot Robbie da detalles sobre su personaje 'Harley Quinn' y 'rompe' el corazón de sus fans

Estados Unidos.- Desde el debut de la actriz Margot Robbie como 'Harley Quinn' en 2016 en la película Escuadrón Suicida, el personaje se ha convertido en uno de los favoritos de la cultura pop, puesto que miles de personas quedaron encantados con el carisma de la novia del 'Joker'.

Es por eso mismo, que no fue ni una sorpresa, cuando se reveló que se lanzaría una película llamada Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, la cual estaría enfocada principalmente en la villana, donde compartiría pantalla con otros personajes del cómic de género femenino, dicha noticia, emocionó a muchos y más cuando se estrenó a principios de año.

Sin embargo, a pesar del éxito, una secuela sobre el personaje no está en los planes de Robbie, pues en una entrevista para The Hollywood Reporter, la actriz mencionó que no había planes futuros ni algo que valiera la pena mencionar, por lo que muchos de los fanáticos de 'Harley' quedaron decepcionados.

No lo sé. Nada inminente en esta etapa, nada que valga la pena mencionar".

Pero, afortunadamente no será lo último que se vea sobre el personaje, ya que en agosto del próximo año, 'Harley Quinn', estará presente en The Suicide Squad de James Gunn. Así mismo, también comentó que dependiendo de la película, verá si decide hacer una secuela.