Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo va de emergencia al hospital por fuertes síntomas

Ciudad de México.- Ana Paula, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, contó lo que sucedió hace algunos días por los síntomas que presentó su hermana, donde todo pensaron que era Covid-19.

Ale acabó en urgencias en la madrugada… El doctor sí le mandó a hacer la prueba de Covid-19; además de los antibióticos, dijo no podemos descartar Covid-19 entonces que se haga la prueba de PCR… Dijimos ‘no todos ya tenemos, nos vamos a morir’… Dijimos es que es Covid-19, porque no hay otra explicación, ningún órgano está inflamado, entonces ¿por qué le duele? aparte un día antes me había dicho que le dolía la garganta, entonces yo estaba segura que era Covid-19”, detalló.

Alejandra señaló que fueron fuertes síntomas los que sufrió por varios días, mismos que empezaron de la noche a la mañana un día mientras dormía.

Todo estaba perfecto, entonces en la noche me levanté a mitad de la noche y de la nada empecé a sentir un dolor súper fuerte en la espalda y en la panza, horrible, de que no me podía mover. Me quedé hecha bolita, pero me dolía la espalda y cuando me ponía normal me dolía la panza, horrible, así pasé toda la noche sin volverme a dormir… Lo raro es que en la mañana ya me sentía bien, sí sentía incómodo, pero bien”, mencionó.

Los dolores volvieron ese mismo día en la noche, motivo por el que fue a urgencias e incluso le hicieron la prueba del coronavirus, la cual fue negativo.

Me acosté y me empiezan los dolores mal, al grado que ya empecé a llorar y le dije a mi mamá ‘me duele horrible, no me puedo ni parar’… Pasó a urgencias, me meten a un cuartito me empiezan a hacer preguntas y mi papá contestaba por mí y de la nada veo que traen una silla de ruedas, la batita y me meten a un cuarto para tomarme una tomografía. Yo sí estaba muy espantada, pasó lo peor por mi cabeza. Llegaron los doctores y nos dijeron que en las tomografías los órganos se veían perfectos, sentí como una paz, nos dejaron más medicinas y dijeron que si me seguía sintiendo mal, la tenían que internar. Ya me habían dicho que no tenía Covid-19”.

Pero la joven volvió a pasar por los mismos dolores una vez más, motivo por el que la mamá le puso remedios caseros para ayudarla. Durante la mañana ya se sintió bien y finalizó diciendo que ya no sintió nada y que no sabe qué es lo que le pasó.