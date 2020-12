Mijares revela que a los 18 años fue sometido a una circuncisión: "Me la hicieron sin avisarme"

Ciudad de México.- José Manuel Mijares aprovechó para sin pena alguna en una entrevista confesar que cuando fue sometido a una cirugía de su rodilla aprovecharon para hacerle la circuncisión.

El cantante estaba listo para ser intervenido a la que sería la primera operación de rodilla por el problema que lo sigue desde joven, pero este le reveló a Yordi Rosado que le hicieron algo que no estaba programado.

Contó: "Cuando me operan la rodilla, a mi mamá se le hizo muy fácil. Cuando desperté y me vi todo rojo, dije qué pasó" (...), a lo que su madre respondió: "Ay, ni modo, mijito, aprovechamos porque te la tenías que hacer". "Y me la hicieron sin avisarme, a los 18 años".

Pero eso no terminó solamente en eso pues el artista confeso que era tanto el dolor que le brindaba la rodilla que no sintió e incluso hubo momentos en los que hasta olvidó el proceso, pero recomendó a todos aquellos que no se la hagan a tanta edad pues es bastante pesado

Y respecto a la última operación que fue en el 2019, Manuel Mijares confesó a TVNotas "Ya me han operado tres veces, ya lo que sigue es la prótesis; de hecho, los shows los hago con rodillera, me puedo operar ahorita o en 10 años y mínimo voy tener que estar tres meses tranquilo".