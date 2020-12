"No hay grandeza": Así es Kate Middleton a puerta cerrada en el Palacio de Kesington, según amiga íntima

Reino Unido.- Tal parece que Kate Middleton lejos de los reflectores de los paparazzi y de los eventos reales es una "persona normal", o al menos eso a asegurado una supuesta amiga íntima de la esposa del Príncipe William, que habló para People, señalando que dentro del Palacio de Kesington, su hogar y el de sus tres hijos, es una persona "sin aires de grandeza".

La fuente anónima declaró que conoce y ha visto como es la duquesa de Cambridge cuando no está en los eventos reales, asegurando que no usa ropa ostentosa, que se peina con una coleta y que no tienen a "cientos de empleados a sus pies", que cuiden de sus hijos y hagan la comida, reafirmando lo dicho por ella y el duque de Cambridge cuando hablan sobre como pasaron el aislamiento siendo padres de tiempo completo.

Es una casa familiar normal, ocupada por niños que siempre andan corriendo y tirando cosas. No hay aires de grandeza o reverencias. Cuando la ves a puerta cerrada con los niños, es una mamá muy segura de sí misma y no es ‘barco’. Regaña a los niños si se portan mal", aseguró la amiga de Kate a la revista People .

Dijo que se encarga cien por ciento del Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis, haciéndose espacio en su apretada agenda para no perderse ningún evento escolar de los dos mayores, ya que el tercero aún no entra a la escuela y todavía faltan un par de años para que ingresé a una, la cuál se espera sea el mismo colegio al que asisten sus dos hermanos.

No hay secadoras de pelo; siempre anda de cola de caballo y ropa deportiva, o de vestido y tenis. Usa muy poco maquillaje y anda disculpándose porque no quiere llegar tarde a la carrera de los niños la cual debe abandonar porque se tiene que ir corriendo a trabajar. Es la vida de una mamá trabajadora con tres hijos pequeños; simplemente es un tipo de trabajo diferente al de la mayoría", aseguró.

Ante esto la mujer finalizó señalando que Kate y William siempre tratan de llevar una vida más normal, tanto como lo permita su posición dentro de la realeza británica, para que sus hijos crezcan con "los pies en la tierra" y entiendan los problemas reales del mundo.