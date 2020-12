Revelan que Chadwick Boseman dejó otro proyecto grabado antes de morir y pertenece a Marvel

Estados Unidos.- Hace unos meses, todos quedaron impactados tras la triste noticia de que el actor de 'Black Panther', Chadwick Boseman, había perdido la vida debido a una lucha bastante secreta en contra del cáncer de colón que le fue diagnosticado hace unos cuantos años.

Tras algún tiempo de especulación sobre que pasaría con el personaje, finalmente hace un par de semanas, Disney reveló que no tenían planes de remplazarlo y que se enfocarían en otros aspectos en Black Panther 2, como el conocer más el lugar donde se desarrolla la historia, Wakanda.

Sin embargo, su participación en Avengers: End Game no es la última y esto se debe a que el presidente de Marvel Estudios, Kevin Feige, afirmó en una entrevista para Emmy Magazine, que Boseman, alcanzó a prestar su voz para unos cuantos episodios de la serie animada What If…?, la cual será estrena por Disney Plus.

Vino en cuatro ocasiones y grabó numerosos episodios”, reveló Feige

Según se menciona, la serie tratará de historias alternativas para los personajes del Universo Cinematográfico de Marvel y una de ellas contará sobre que hubiese pasado si 'T’Challa', personaje de Chadwich, hubiese sido secuestrado por 'Yondu', para convertirse en 'Starlord' en vez de 'Black Panther'. Sin embargo, ese no será el único capítulo donde él aparezca, su voz, pero se desconoce la trama de los otros, pero se podrá saber a partir de su estreno a mediados de 2021.