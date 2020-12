Scarlett Johansson es 'humillada' por su esposo tras hacer una broma en 'Saturday Nigh Live'

Estados Unidos.- La reconocida actriz y nominada al Oscar, Scarlett Johansson se casó hace un par de meses con el humorista de Saturday Night Live, Colin Jost, en una ceremonia bastante privada, donde asistieron amigos y familiares bastante cercanos a ellos.

La noticia sorprendió a muchos, pero por otra parte, algunos ya sabían que durante este año, la actriz de Avengers: End Game, uniría su vida con Jost, el cual incluso conoció cuando se convirtió en invitada en el programa hace algunos años, incluso cuando ella estaba casada con su segundo esposo, Romain Dauriac.

Es por eso mismo que Johansson, está completamente consciente de que la carrera de su esposo se dedica a la comedia, por lo que quizás en algún momento sería "víctima" de sus bromas. Por lo que durante el más reciente episodio de Saturday Night Live, la Scarlett fue precisamente una, ya que su esposo se vio forzado a decir un chiste sobre ella.

Se ha podido conocer que el cantante de Creed, Scott Stapp, interpretará a Frank Sinatra en una nueva película... La buena noticia es que Sammy Davis Jr. será encarnado por Scarlett Johansson". Dijo antes de comenzar a reir

Sin embargo, Colin no estaba para nada informado sobre la broma sobre su esposa, por lo que su reacción causa bastante gracia. Así mismo, al chiste al que se refiere el comediante, hace referencia a que actualmente, diversas personas han estado denunciando el "blanqueamiento" de personajes y Johansson ha sido una de las más criticadas por su personaje 'Motoko Kusanagi' en Ghost in the Shell: El alma de la máquina.