"Tengo que decir adiós": Horacio Villalobos anuncia fin de su programa en TV Azteca

Ciudad de México.- Durante el pasado sábado 19 de diciembre se transmitió el último episodio de Farándula 40, el exitoso programa que se transmitió en el canal ADN40 de TV Azteca y que se mantuvo al aire por más de 10 años.

El conductor titular, Horacio Villalobos, se despidió entre sentimientos encontrados del amplio público de esta emisión cuyo contenido era dedicarse a realizar análisis y críticas al mundo del espectáculo y la farándula.

Llegó el momento de decir adiós. Empecé el programa diciendo que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Todo tiene un final, nada es para siempre. Esta temporada hicimos tres importantes obras: 'Un corazón normal', ganadora del Tony y del Pulitzer, 'Un acto de Dios', nominada al Tony, y 'Los chicos de la banda', que regresará cuando haya semáforo verde. Además, nos despedimos en época de navidad, que todavía te pone más sensible", explicó el también presentador de Venga la Alegría.