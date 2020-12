Tras dar positivo a Covid-19, Maluma revela detalles sobre su cambio de actitud

Ciudad de México.- El famoso cantante colombiano, Maluma, reapareció en redes sociales para enviar un conmovedor video a sus fanáticos asegurando que tras dar positivo a Covid-19 su perspectiva de vida ha cambiado radicalmente.

Luego de colocar un par de Stories en su cuenta de Instagram, el intérprete de Hawái confesó que no había tenido un buen día y que esperaría hasta el siguiente para comunicarse con sus seguidores, reflexionó sobre el tema y decidió cambiar de actitud.

No sabemos si mañana vamos a estar, así que entendí que todo en la vida es cuestión de actitud, cambié mis ánimos, me puse positivo, y el día que pensé que iba a estar malo o que no iba a ser tan bueno, lo convertí y se llenó de luz”, expresó.