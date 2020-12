"Una raya más al tigre": Así reacciona Gabriel Soto tras filtración de su video

Ciudad de México.- Gabriel Soto por fin apareció en las redes sociales luego de que en las últimas horas se hiciera viral un video íntimo que sería protagonizado por el actor de Televisa.

Con una actitud muy buena y manejando la crisis de esta delicada situación, el novio de Irina Baeva apareció en sus historias de Instagram hizo frente a estos señalamientos, además de que reconoció que sí es él la persona que aparece en la grabación que ha dado tanto de qué hablar:

¿Qué les digo?... Una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad, y dejar en claro que esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema”.