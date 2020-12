Viuda de Edgardo del Villar dedica desgarrador adiós al conductor de Telemundo

Ciudad de México.- Carolina Novoa, quien es esposa de Edgardo del Villar, logró paralizar a todos los usuarios de redes sociales al escribir un desgarrador mensaje de despedida al conductor de Telemundo que falleció hace unos días.

De acuerdo con el portal de la revista TVNotas, Carolina utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una conmovedora fotografía en la que aparece la urna de las cenizas de Edgardo desde una Iglesia, en la que se habría celebrado su misa.

Sin embargo, lo que realmente desgarró a decenas de internautas y usuarios de esta plataforma fue el extenso escrito que escribió la viuda de Del Villar.

Carolina comentó que pese a la terrible enfermedad que padecía Edgardo, él siempre despertaba con buena vibra y agradeciendo a la vida por un día más. Asimismo, aprovechó para agradecerle por ser un hombre tan amoroso con ella.

Le doy gracias a la vida por darme la oportunidad de cuidarte y acompañarte en este camino. Te agradezco por enseñarme que el amor todo lo puede... El día que te conocí me dijiste que sería tu reina por el resto de la vida y siempre me hiciste sentir así! Tu amor siempre permanecerá conmigo y mi amor y respeto siempre lo tendrás... Sé que me cuidarás desde el cielo! Por siempre serás mi príncipe azul", añadió.