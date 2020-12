'Wonder Woman 1984' decepciona hasta Gal Gadot por la terrible taquilla recaudada

Ciudad de México.- A pesar de que la película Wonder Woman 1984 protagonizada por la actriz israelí, Gal Gadot, ha sido todo un éxito con respecto a la crítica, la cinta ha tenido un enorme problema, pues cifras recientes señalan que durante su primer fin de semana como estreno en el extranjero, tuvo una recaudación bastante baja que llega a ser decepcionante.

Esto se debe a que según señala el medio Variety, se recaudó solamente 18.8 millones de dólares en China, lo cual es una cifra terrible y decepcionante si se compara con los 38 millones que fueron recaudados durante el primer fin de semana de la primera entrega.

Es por eso mismo, que muchos expertos aseguran que la película no superará a la anterior entrega. Sin embargo, la razón principal por la que muchos no han asistido a verla se debe a que debido al confinamiento, las personas han decidido no ir a los cines para evitar contagiarse.

Así mismo, el más reciente movimiento de Warner Bros, productora a cargo de la película, también puede influir un poco, puesto que en Estados Unidos, además de llegar a cines, también tendrá su estreno en la plataforma de streaming HBO Max, por lo que algunos podrán optar por esa opción.