Alexandra Beffer acusa a Lucero Lander de menospreciarla y llamarla "gata"

Ciudad de México.- Alexandra Beffer recordó el momento en que su colega, la actriz Lucero Lander, la menospreció y señaló en un foro de televisión a los inicios de su carrera.

Fue durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, donde relataba varias anécdotas de su comienzo en el medio artístico, la también conductora y modelo recordó que mientras Lucía Méndez se portó increíble con ella, por su parte Lander le dio una de las mayores lecciones de su vida. Al hablar de sus inicios en Televisa como maquillista, Beffer relató:

cuando entro a los camerinos de maquillaje, toparme frente a frente, a menos de un metro de distancia con la figura número 1 de México, Lucía Méndez, estaba desayunándose una torta de tamal y me dice ‘¿ya desayunaste mi niña?’, y yo ‘no’, yo estaba hipnotizada de verla a ella, y la señora me convido de su desayuno, y eso es algo que se te queda grabado en la mente y en el corazón".

Sin embargo, cuando Alexandra intentó pasar del área de maquillaje a la actuación, fue cuando Lucero Lander gritó a los cuatro vientos su postura en contra.

Una personita me humilló horrible en el foro a la hora de las audiciones, se llama Lucero Lander, y de la manera más cruel, gritando en pleno foro dijo: ¿y de cuando acá las gatas se les da servicio de maquillaje?. Hoy se lo agradezco, porque creo que esas palabras me retumbaron tantos años, primero en los oídos y después en la mente, que creo que ese fue mi motor para prepararme y decir voy a dejar de ser una gata, porque además yo creo que nadie tiene el derecho de humillar a nadie, eso hizo que yo me puliera", contó.