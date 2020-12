Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente este martes 22 de diciembre de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente presenta los horóscopos para este martes 22 de diciembre de 2020.

Aries

Hoy, vuelve a creer en el amor. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. No confunda lo personal con lo profesional. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

Tauro

Comunique a su pareja los problemas que le han surgido. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Hoy, inesperada reunión laboral. Mejorará mucho su estado de ánimo.

Géminis

Su capacidad de cariño es muy grande. El momento económico es bueno, está eufórico. Haga ya sus reivindicaciones laborales. Debería adoptar hábitos de vida más saludables.

Cáncer

Buen día para un encuentro amoroso. Quizá gane un poco de dinero en los juegos de azar. Le sorprenderán con una gran noticia profesional. Demasiados esfuerzos físicos.

Leo

Necesita tiempo para reflexionar sobre su corazón. Destine sus ingresos a esos arreglos pendientes. Éxito en los estudios o en el trabajo. No deje que esos dolorcillos le impidan hacer su vida.

Virgo

Su pareja no cumple lo hablado, debe tomar una desición. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La alegría es sinónimo de salud.

Libra

No se empeñe en enamorarse, se trata de algo pasajero. No pida favores de tipo económico, se arrepentirá. No está de suerte hoy en lo que a trabajo se refiere. Tendencia al agotamiento emocional.

Escorpio

Sus amigos siempre van a escuchar sus preocupaciones. Puede gastar parte de su dinero, lo recuperará pronto. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Su cuerpo necesita más mimos.

Sagitario

Cerca de la familia será más feliz. Un imprevisto le obliga a gastar mucho dinero. Sea positivo, los problemas laborales no deben superarle. Modere el consumo de alcohol y tabaco.

Capricornio

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. La estabilidad financiera llega por fin. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. Enhorabuena, está fuerte y lleno de vitalidad.

Acuario

Apoyo incondicional en su entorno afectivo. El ahorro es importante, pero no se obsesione. Llevará con humor las guerras por el poder en su empresa. Haga una dieta más variada, su organismo lo necesita.

Piscis

Si está pensando en terminar su relación, hágalo ya. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Para hacer régimen la fuerza de voluntad es imprescindible.