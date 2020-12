Hija de Armando Manzanero da detalles de su salud: "No quería venir al hospital"

Ciudad de México.- La mañana de este martes 22 de diciembre María Elena, hija de Armando Manzanero, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para brindar detalles acerca de la hospitalización del cantante mexicano.

La mujer, que se encontraba desde el hospital donde se encuentra el intérprete de boleros, comentó que debido a la emergencia sanitaria que se vive en la Ciudad de México, los médicos no han tenido tiempo de darle información sobre su padre.

Según las palabras de la propia María Elena, la última información que recibió fue que don Armando se encontraba "estable".

No tenemos ninguna información pero esperamos que sean buenas... no podemos pedir más, porque los pedimos están ocupadísimos y todo el personal está saturado", detalló.

Asimismo, la hija de Manzanero desmintió los dichos de la revista TVNotas que señalaban que su padre ya se había despedido de la familia y que incluso, hizo conocer que su última voluntad era no ser intubado.

No, no, definitivamente no quería ser intubado pero es que nadie quiere ser intubado, él no quería venir al hospital, pero cuando vimos que empeoró, bajó por sus propios pies y caminó", explicó.