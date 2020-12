Irina Baeva rompe el silencio y revela si hay planes de boda con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La guapa y polémica actriz rusa, Irina Baeva, ha decidido romper el silencio y hablar respecto a su relación con el guapo actor de Televisa, Gabriel Soto, confesando si entre ambos hay planes de boda o no después de haber pasado tanto tiempo juntos ante la pandemia por Covid-19.

Baeva aseguró que durante su tiempo en cuarenta con Soto les ha servido para fortalecer su unión, ha que entre ellos nunca existió el "me tienes harta" o "harto", por lo que podía decir firmemente que esos meses encerrados juntos les han servido para conocerse mejor y comprenderse de igual manera.

Entonces el convivir 24/7 nosotros que no tenemos tiempo de estar juntos, fue algo bonito, y creo que Gabriel y yo en eso aprendemos mucho el uno del otro, y esta convivencia también te enseña, y nosotros nunca tuvimos problema como de ‘ya estoy harto, ya estoy harta’ para nada”, aseguró.

Para terminar con broche de oro, la famosa actriz rusa señaló que para ella y Gabriel no es necesario un documento que les diga que están casados para amarse y respetarse mutuamente, por lo que al final a ella le da lo mismo llegar o no al altar junto al guapo actor.

Finalmente es una decisión en pareja, y si se da en algún momento, padrísimo si no se da, pues no pasa nada. Creo que aquí lo bonito es que haya amor, es que haya comprensión, que haya apoyo mutuo y que podamos seguir creciendo como pareja, ya sea que exista un matrimonio, o no exista un matrimonio de por medio. Creo que el matrimonio, más que nada como siempre lo decimos nosotros, es de corazón más que de un papel", concluyó.