Juan Osorio asegura que se despidió de sus hijos tras verse grave por el Covid-19

Ciudad de México.- Desde hace unas semanas, la vida dio un cambio drástico para el famoso productor de Televisa, Juan Osorio, pues a sus 63 años de edad contrajo la enfermedad del Covid-19, afortunadamente, luego de 25 días enfermo, ha ido reapareciendo de poco en poco ante los medios.

Según lo mencionó el mismo, con una voz débil y con algo de toz, qué al verse en tan mal estado de salud, llegó a despedirse de sus hijos al contemplar que podría pasar lo peor.

Ahorita ya te puedo hablar, la pasé muy muy cañón, llevo 25 días, pero estuve muy grave, hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos, ellos del otro lado de la puerta, Emilio… muy cañón, la vi muy fuerte porque se complicó la cosa", dijo.

Sin embargo, Juan Osorio hoy en día se encuentra en recuperación y señaló que gracias al apoyo de sus hijos es lo que lo ha mantenido con fuerza para seguir adelante.

Gracias a Dios y a los doctores, a la enfermera que me cuidó y a mis hijos que me dieron mucha fortaleza, aquí estoy, con las secuelas en los pulmones, el cansancio, dolor de cabeza, pero ahorita ya puedo platicar, los doctores ya me dieron permiso de levantarme", indicó