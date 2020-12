Katy Perry revela que fingía ser Zoey Deschanel para obtener ciertos beneficios

Estados Unidos.- Este lunes la famosa estrella pop, Katy Perry, rompió redes sociales tras el lanzamiento de su video musical para su nueva canción llamada Not the End of the World, el cual fue protagonizado por la actriz Zooey Deschanel, hecho que encantó a muchos, puesto que ambas son completamente parecidas.

Es por eso mismo, que también el lunes por la noche, ambas celebridades tuvieron una video llamada donde conversaron varios temas. Sin embargo, la cantante sorprendió a todos tras hacer una divertida confesión, puesto que mencionó que mencionó algo relacionado con su llegada a Los Ángeles.

Tengo que admitir algo, Zooey... Cuando llegué a Los Ángeles, no era prácticamente nadie, y tú te estabas volviendo tan grande en ese momento, era como si Zooey Deschanel dirigiera el mundo... En ese momento, me felicitaron mucho por parecerme a ti ", contó

Tras reconocer el impacto que tenía la actriz, Perry de 36 continuó hablando y explicó que solía ir mucho a clubs nocturnos, pero que en esos momentos no era conocida ni tampoco tenía dinero suficiente, por lo que confesó que en algunas ocasiones fingía ser ella para obtener ciertos beneficios.

Pero tengo que admitirles algo en un Live: que cuando llegué por primera vez a Los Ángeles, fui MUCHO al club... Y yo quería entrar al club y no tenía dinero, no tenía influencia, no tenía nada, ya veces me hacía pasar por ti para entrar al club".

Sin embargo, para sorpresa de Katy, Deschanel confesó que estaba completamente enterada de la situación, puesto que muchas personas le decían que la había visto y que cuando finalmente conoció a la cantante, se sintió aliviada de que hubiese sido una chica bastante bonita.