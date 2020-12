Mads Mikkelsen dice que no habla con Johnny Depp tras remplazarlo en 'Animales Fantásticos'

Estados Unidos.- Recientemente, el actor Mads Mikkelsen quien remplazará Johnny Depp tras la polémica con The Sun y su exesposa Amber Heard, afirma que traerá una versión original de 'Grindelwald' a la película Animales Fantásticos.

Así mismo, Mikkelsen, de 55 años, habló con el medio Associated Press sobre remplazarlo e inclusive compartió en un video sobre si había hablado con Depp, sobre el hecho de que sería el quien tomaría su lugar. Sin embargo, afirma que no ha podido hablar con el actor.

No, no lo conozco. Lo conocí una vez... Desearía tener su número de teléfono, pero desafortunadamente, ese no es el caso".