Margot Robbie habla sobre la más reciente polémica de Warner sobre los estrenos en HBO Max

Estados Unidos.- Hace un par de semanas, la famosa empresa Warner Bros., desató cierta polémica tras revelar que todas sus películas del 2021, se estrenarían en simultaneo en HBO Max con los cines, debido a la contingencia que evita que algunas personas no puedan o no quieran asistir a estos.

Tras varias quejas de directores, productores, guionistas, actores y demás equipo creativo a cargo de las cintas, la famosa actriz Margot Robbie, quien interpreta a 'Harley Quinn', habló sobre la más reciente decisión de Warner en una entrevista para The Hollywood Reporter.

Sabemos que hay personas en Warner Bros. con las que tenemos relaciones brillantes, muy cordiales y amistosos, y son responsables de la increíble reputación que Warner Bros. ha tenido durante las últimas décadas como el estudio predominante de talento.Tenemos la esperanza de que esto funcionará y que Warner hará lo correcto por sus narradores. Creo que todos se están dando cuenta".

Tras declarar que mantienen una excelente relación con la empresa y que considera que es lo correcto. Margot también explicó que a los actores lo que principalmente los motiva es el contar historias y que no están orientados por obtener grandes ganancias de dinero.

Todo lo que podemos hacer es preguntarnos: '¿Por qué estamos haciendo esto en primer lugar?' Si fuéramos personas orientadas al dinero probablemente estaría trabajando en una industria diferente. Para nosotros, es la emoción de contar historias y estar en los sets y darle a la gente una plataforma, y ​​cosas como la noticia no cambian eso".

La próxima cinta en la que Robbie interpretará a la carismática villana será en The Suicide Squad, dirigida por James Gunn. Sin embargo, este último, según varios rumores mencionados también en The Hollywood Reporter, no estaba tan de acuerdo a la decisión de la empresa.