Natalia Ramírez, actriz de 'Betty la Fea', revela que ha encontrado una masa extraña en el pecho

Ciudad de México.- Natalia Ramírez, famosa y muy querida actriz de Yo Soy Betty la Fea, ha empleado sus redes sociales para compartir con sus miles de seguidores que durante un chequeo de rutina sus médicos detectaron una masa extraña en el pecho.

Ramírez en un video que compartió en su cuenta relató que como suele hacerlo cada mes se autoexploró y no descubrió nada, pero al realizarse sus exámenes médicos se detectó una pequeña masa en el pecho, por lo que decidieron realizar una biopsia y saber si era benigno o maligno.

En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis exámenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada. Luego me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga, y oh sorpresa, una pepita", detalló.