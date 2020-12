"No quiere ser mi fan": Fey confiesa que a su hija no le gusta escuchar sus canciones

Ciudad de México.- La famosa cantante de música pop, Fey, reveló en su reciente entrevista para el programa Sale el Sol, que gracias a la contingencia por Covid-19 pudo acercarse mucho más a su hija.

No obstante, al tener más tiempo para conocerse una a la otra, la artista mencionó que ha descubierto que a su hija no le gusta la música que ella hace.

Ha sido un tiempo bien bonito de unión, donde también está conociendo a Fey cómo artista y su contestación fue cómo, 'Ay mamá, la verdad me gustas más tú que Fey', así me contestó, o sea, no es mi fan, cero", contó la famosa.